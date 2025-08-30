Petrović šokirao Bačkotopolčane (video)

Sportski žurnal pre 47 minuta
Petrović šokirao Bačkotopolčane (video)

Javor pogotkom u nadoknadi vremena izborio remi protiv TSC-a

Fudbaleri TSC-a odigrali su večeras na svom terenu u Bačkoj Topoli nerešeno protiv Javora iz Ivanjice 2:2, u utakmici sedmog kola Super lige Srbije. Prednost Bačkotopolčanima doneo je Andrej Todoroski golom u 40. minutu, a izjednačenje gostima Stefan Vilotić pogotkom u 52. minutu. Vođstvo TSC-u vratio je Saša Jovanović golom u 72. minutu, dok je Javor ponovo izjednačio pogotkom Petra Petrovića u petom minutu nadoknade drugog poluvremena. TSC će u narednom kolu u
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Najmanji ofsajd svih vremena?! Nećete verovati kako je Junajted došao do pobede! Srđan blagojević nakon radnika: „Lep omaž…

Najmanji ofsajd svih vremena?! Nećete verovati kako je Junajted došao do pobede! Srđan blagojević nakon radnika: „Lep omaž igračima i Draganu Manceu“

Hot sport pre 52 minuta
Sve utakmice Premijer lige na Nova.rs: Mančester junajted u sudijskoj nadoknadi stigao do pobede

Sve utakmice Premijer lige na Nova.rs: Mančester junajted u sudijskoj nadoknadi stigao do pobede

Nova pre 51 minuta
Ludnica u Bačkoj Topoli! Javor bio nadomak poraza, pa šokirao TSC u 95. minutu

Ludnica u Bačkoj Topoli! Javor bio nadomak poraza, pa šokirao TSC u 95. minutu

Telegraf pre 47 minuta
Veljkov hrabri Ovijedo konačno pobedio!

Veljkov hrabri Ovijedo konačno pobedio!

Sportske.net pre 1 sat
Manceu u čast - Kostić nastavio sa golovima, Natho "zapečatio" Radnik

Manceu u čast - Kostić nastavio sa golovima, Natho "zapečatio" Radnik

RTS pre 1 sat
Kostićev omaž Manceu: Trijumf Partizana protiv Radnika (foto, video)

Kostićev omaž Manceu: Trijumf Partizana protiv Radnika (foto, video)

Sportski žurnal pre 1 sat
TSC prekinuo seriju poraza, ali Ivanjičani slave bod kao pobedu!

TSC prekinuo seriju poraza, ali Ivanjičani slave bod kao pobedu!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalBačkaJavorTopola

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket: Moćna Turska slavila sa 41 razlike

Evrobasket: Moćna Turska slavila sa 41 razlike

Danas pre 32 minuta
Partizan na korak od Lige Evrope

Partizan na korak od Lige Evrope

Danas pre 57 minuta
Superliga Srbije: Partizan u finišu došao do trijumfa

Superliga Srbije: Partizan u finišu došao do trijumfa

Danas pre 1 sat
Poznat raspored utakmica Crvene zvezde u Ligi Evrope

Poznat raspored utakmica Crvene zvezde u Ligi Evrope

Danas pre 1 sat
Pešić pričao o povredi Bogdana Bogdanovića

Pešić pričao o povredi Bogdana Bogdanovića

Danas pre 2 sata