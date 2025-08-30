Petrović šokirao Bačkotopolčane (video)
Sportski žurnal pre 47 minuta
Javor pogotkom u nadoknadi vremena izborio remi protiv TSC-a
Fudbaleri TSC-a odigrali su večeras na svom terenu u Bačkoj Topoli nerešeno protiv Javora iz Ivanjice 2:2, u utakmici sedmog kola Super lige Srbije. Prednost Bačkotopolčanima doneo je Andrej Todoroski golom u 40. minutu, a izjednačenje gostima Stefan Vilotić pogotkom u 52. minutu. Vođstvo TSC-u vratio je Saša Jovanović golom u 72. minutu, dok je Javor ponovo izjednačio pogotkom Petra Petrovića u petom minutu nadoknade drugog poluvremena. TSC će u narednom kolu u