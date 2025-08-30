Siner, Muzeti i Rubljov u osmini finala Ju Es opena

Siner, Muzeti i Rubljov u osmini finala Ju Es opena
Meč je trajao tri sata i 14 minuta. Siner je šest puta uzeo servis kanadskom teniseru, dok je Šapovalov osvojio tri brejka. Siner, koji brani titulu na Ju Es openu, će u narednom kolu igrati protiv pobednika duela između 14. tenisera sveta Amerikanca Tomija Pola i 24. igrača sveta Kahahstanca Aleksandra Bublika. Plasman u osminu finala ostvario je i deseti teniser sveta Italijan Lorenco Muzeti, kome je njegov sunarodnik, 26. igrač sveta Flavio Koboli predao meč.
Najmanji ofsajd svih vremena?! Nećete verovati kako je Junajted došao do pobede! Nba se ponovo poklonio nikoli Jokiću: Džoker hladnokrvnom trojkom ugasio nade Letonaca!

Siner nije dopustio senzaciju, posle preokreta izbacio Šapovalova na US Openu

Junajted u 97. minutu srušio Barnli, Totenhem razočarao, Džek Griliš nastavio da "pleše" u Evertonu!

Kostićev omaž Manceu: Trijumf Partizana protiv Radnika (foto, video)

Posle remija TSC-a sa javorom u superligi: Kalezić nezadovoljan suđenjem

Premijer liga na Nova.rs: Mančester junajted u sudijskoj nadoknadi stigao do pobede

Andrej Kostić proslavio gol u stilu Dragana Mancea: Večno je kupio srca "grobara" ovim gestom! (video)

Pešić pričao o povredi Bogdana Bogdanovića, nije želeo da odgovori na pitanje o Dobriću

Srbija uz mnogo problema, ali uz dominantnog Jokića slavila protiv domaćina

Evrobasket: Moćna Turska slavila sa 41 razlike

Partizan na korak od Lige Evrope

Superliga Srbije: Partizan u finišu došao do trijumfa

