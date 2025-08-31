Na severu Kosova osvanuli plakati u bojama srpske zastave: "Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada"

Na severu Kosova jutros su osvanuli plakati u bojama srpske zastave, sa porukama „Hoću mir“, „Hoću da se krećem slobodno“, „Hoću da radim“, „Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada“, „Hoću moju Srbiju nazad“...

Kako nam javljaju građani, izlepljene poruke primetili su tokom noći na više lokacija u Severnoj Mitrovici, a ovoga jutra ekipa Kosovo onlajna zabeležila je da je veći deo njih uklonjen sa tih mesta. Isti plakati u bojama srpske zastave osvanuli su ovog jutra i u Gračanici i okolnim selima. Plakati sa istim porukama osvanuli su ovoga jutra i u Kosovskom Pomoravlju. (Kosovo online)