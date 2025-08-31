Na severu Kosova osvanuli plakati u bojama srpske zastave: "Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada"

Blic pre 20 minuta
Na severu Kosova osvanuli plakati u bojama srpske zastave: "Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada"

Na severu Kosova jutros su osvanuli plakati u bojama srpske zastave, sa porukama „Hoću mir“, „Hoću da se krećem slobodno“, „Hoću da radim“, „Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada“, „Hoću moju Srbiju nazad“...

Kako nam javljaju građani, izlepljene poruke primetili su tokom noći na više lokacija u Severnoj Mitrovici, a ovoga jutra ekipa Kosovo onlajna zabeležila je da je veći deo njih uklonjen sa tih mesta. Isti plakati u bojama srpske zastave osvanuli su ovog jutra i u Gračanici i okolnim selima. Plakati sa istim porukama osvanuli su ovoga jutra i u Kosovskom Pomoravlju. (Kosovo online)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Širom Srbije održana okupljanja građana protiv blokada: Želimo normalan život

Širom Srbije održana okupljanja građana protiv blokada: Želimo normalan život

RTV pre 5 minuta
Vijore se trobojke, odzvanja muzika: Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada: Gašić u Kruševcu, Vučevič u Novom Sadu…

Vijore se trobojke, odzvanja muzika: Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada: Gašić u Kruševcu, Vučevič u Novom Sadu (foto/video)

Blic pre 20 minuta
Okupljanja građana protiv blokada širom Srbije

Okupljanja građana protiv blokada širom Srbije

RTS pre 20 minuta
Građani Kragujevca mirnom šetnjom izrazili protivljenje blokadama

Građani Kragujevca mirnom šetnjom izrazili protivljenje blokadama

iKragujevac pre 10 minuta
Dosta nam je maltretiranja blokadera, znam decu koja zbog njih nisu upisala fakultet jer se plaše neizvesnosti: Reke ljudi na…

Dosta nam je maltretiranja blokadera, znam decu koja zbog njih nisu upisala fakultet jer se plaše neizvesnosti: Reke ljudi na velikim narodnim skupovima u Lučanima i Ivanjici (FOTO)

RINA pre 15 minuta
Pripadnici tzv. kosovske policije cepali plakate sa srpskom trobojkom u Kosovskom Pomoravlju

Pripadnici tzv. kosovske policije cepali plakate sa srpskom trobojkom u Kosovskom Pomoravlju

RTV pre 1 sat
Okupljanja protiv blokada u više gradova

Okupljanja protiv blokada u više gradova

NIN pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Kosovo

Politika, najnovije vesti »

DS podržala protest sutra u Beogradu, poziva roditelje da se pridruže đacima i studentima

DS podržala protest sutra u Beogradu, poziva roditelje da se pridruže đacima i studentima

Danas pre 1 sat
Banjaluka i Sarajevo, klin i ploča

Banjaluka i Sarajevo, klin i ploča

Danas pre 35 minuta
SRCE: Sumnjivi radovi na teniskim terenima na Dorćolu u vlasništvu Janka Tipsarevića

SRCE: Sumnjivi radovi na teniskim terenima na Dorćolu u vlasništvu Janka Tipsarevića

Danas pre 1 sat
„Svedočimo kolapsu vodosnabdevanja“: Zrenjaninska opozicija traži odgovornost gradske vlasti zbog nedostatka tehničke vode…

„Svedočimo kolapsu vodosnabdevanja“: Zrenjaninska opozicija traži odgovornost gradske vlasti zbog nedostatka tehničke vode

Danas pre 50 minuta
Počeli skupovi SNS pristalica širom Srbije, u Novom Sadu primetna velika grupa mladića u crnom, sa kačketima

Počeli skupovi SNS pristalica širom Srbije, u Novom Sadu primetna velika grupa mladića u crnom, sa kačketima

Danas pre 1 sat