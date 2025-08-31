Ogroman obrt! Tramp upravo najavio da nema ništa od primirja?! Putina i Zelenskog uporedio s decom: "Mrze se i počinju da se koškaju"

Blic pre 2 sata
Ogroman obrt! Tramp upravo najavio da nema ništa od primirja?! Putina i Zelenskog uporedio s decom: "Mrze se i počinju da se…

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim malo verovatan i da bi američki avioni mogli biti potrebni da bi se pomoglo Evropi da okonča rat.

- Trilateralni sastanak će se dogoditi, bilateralni - ne znam. Ponekad ljudi nisu spremni za to. Koristim analogiju. Imate dete i još jedno dete je na igralištu. Mrze se i počinju da se koškaju. Želite da prestanu, ali oni nastavljaju. Posle nekog vremena žele da prestanu. Ponekad moraju malo da se bore pre nego što ih možete naterati da prestanu. Ali to se dešava već dugo. Mnogo ljudi je umrlo - rekao je Tramp u intervjuu za američki list "Daily Caller". On je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Sastanak Putina i Zelenskog? Ne znam" Tramp uporedio predsednike Rusije i Ukrajine sa decom: "Mrze se i počinju da se koškaju"…

"Sastanak Putina i Zelenskog? Ne znam" Tramp uporedio predsednike Rusije i Ukrajine sa decom: "Mrze se i počinju da se koškaju"

Kurir pre 56 minuta
Naterao sam Evropu da kupuje naše oružje za Kijev Tramp: Malo verovatan sastanak Putina i Zelenskog

Naterao sam Evropu da kupuje naše oružje za Kijev Tramp: Malo verovatan sastanak Putina i Zelenskog

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tramp ukida 500 radnih mesta u Agenciji za globalne medije i VOA

Tramp ukida 500 radnih mesta u Agenciji za globalne medije i VOA

Blic pre 36 minuta
Jak zemljotres pogodio Nevadu: Treslo se tlo jačinom 5,3 po Rihteru

Jak zemljotres pogodio Nevadu: Treslo se tlo jačinom 5,3 po Rihteru

Blic pre 6 minuta
"Sastanak Putina i Zelenskog? Ne znam" Tramp uporedio predsednike Rusije i Ukrajine sa decom: "Mrze se i počinju da se koškaju"…

"Sastanak Putina i Zelenskog? Ne znam" Tramp uporedio predsednike Rusije i Ukrajine sa decom: "Mrze se i počinju da se koškaju"

Kurir pre 56 minuta
Muškarac preminuo u stanu kod prostitutke: Obrisala ga je vlažnim maramicama, pa izašla! Ovo je epilog

Muškarac preminuo u stanu kod prostitutke: Obrisala ga je vlažnim maramicama, pa izašla! Ovo je epilog

Kurir pre 46 minuta
Putin čestitao Lukašenku 71.: Rođendan "Zaslužili ste iskreno poštovanje"

Putin čestitao Lukašenku 71.: Rođendan "Zaslužili ste iskreno poštovanje"

Blic pre 1 sat