Putin čestitao Lukašenku 71.: Rođendan "Zaslužili ste iskreno poštovanje"

Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je sedamdeset prvi rođendan beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

- Poštovani Aleksandre Grigorijeviču, iskreno Vam čestitam rođendan. Vašim dugogodišnjim delovanjem na funkciji šefa države zaslužili ste iskreno poštovanje i beloruskih i ruskih građana - navodi se u čestitki objavljenoj na sajtu Kremlja, prenose RIA Novosti. Putin je istakao Lukašenkov lični doprinos razvoju prijateljskih odnosa i višestrane saradnje između Rusije i Belorusije, kao i njegov doprinos zaštiti zajedničkih legitimnih interesa Moskve i Minska na