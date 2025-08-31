Roditelji zaista imaju omiljeno: Dete?! Psiholog otkriva: Mnogi prave veliku grešku, a da toga nisu svesni

Postoje različita mišljenja o tome koja je idealna razlika u godinama među braćom i sestrama, kao i stereotipi o najstarijem ili najmlađem detetu u porodici. Činjenica je da najstarije dete često preuzima roditeljsku ulogu, dok najmlađe nikada nije imalo svu pažnju roditelja i od rođenja je naučeno da deli. Da li je mit da roditelji više vole dete koje im je fizički i karakterno sličnije, ali i u kakve osobe izrastaju jedinci u porodici, pričali smo sa Maricom Živković, psihologom i psihoterapeutom.

Kad je reč o idealnoj razlici u godinama među decom, naša sagovornica kaže da je to tri godine. "Prve tri godine dete bi trebalo da namiri neke svoje potrebe, koje su najčešće iz faze egocentrizma. Potrebno mu je da bude usmerena pažnja roditelja samo na njega, da ne mora roditelj da ima podeljenu pažnju i sa nekom drugom osobom iz okruženja. Najčešće kada u prve tri godine nema tu pažnju jer se rodilo još jedno dete u porodici, ta deca kasnije imaju neke teškoće