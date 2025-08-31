Ubio komšiju, pa oprao krvavu majicu: U potoku?! Deda (81) iz Svrljiga sve priznao: Mirno vodio policiju po kukuruzištu i pokazivao kuda se kretao

Blic pre 8 sati
Ubio komšiju, pa oprao krvavu majicu: U potoku?! Deda (81) iz Svrljiga sve priznao: Mirno vodio policiju po kukuruzištu i…

Policija je nastavila istragu na terenu na kojem je Ljubisav T. (82) iz sela Pirkovac u Svrljigu puškom ubio svog komšiju Jovana M. (80).

Oružje kojim je ubistvo počinjeno pronađeno je juče sakriveno u grmlju, a Žandarmerija je koristila dron tokom pretrage mesta zločina. Policija se danas vratila u Pirkovac jer je Ljubisav priznao da je skinuo krvavu odeću sa sebe i je ostavio na njivi. Takođe, on je kazao da je oprao u obližnjem potoku pre nego što je bacio. Iz tog razloga niška policija ga je dovela na mesto ubistva kako bi im pokazao gde je ostavio delove garderobe. Osumnjičeni je potpuno mirno
Blic pre 6 sati