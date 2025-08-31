(Video) Tajni prolaz između Srbije i Crne Gore: Aleksandar je prošao mračnim hodnikom dugim 322 metara: Evo šta je sve snimio unutra i šta ga je prvo sačekalo kada je izašao

Blic pre 27 minuta
(Video) Tajni prolaz između Srbije i Crne Gore: Aleksandar je prošao mračnim hodnikom dugim 322 metara: Evo šta je sve snimio…

Da li ste čuli za "tajni" prolaz između Srbije i Crne Gore? Jedan takav se upravo krije na jugozapadu Srbije, u ataru sela Godovo. Udaljena svega osam kilometara od Tutina, Godovska pećina je pravo čudo prirode.

Ono po čemu je specifična jeste da u nju možete da uđete u Srbiji, a izađete u Crnu Goru, tačnije u pogranično područje sa ovom susednom zemljom. Godovska pećina dugačka je 322 metara i zaista predstavlja tajni prolaz između dve zemlje. Nju je nedavno posetio putopisac Aleksandar Tašić i snimio neverovatne prizore iz dubine zemlje. Mračna i hladna, Godovska pećina presecana je podzemnim potocima i ukrašena pećinskim nakitom od kojih zastaje dah. Tokom vlažnih
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Misija i zadaci Rečne flotile

Misija i zadaci Rečne flotile

Vesti online pre 1 dan
„U Crnoj Gori se intenzivno i planski radilo na razvoju domaće kinematografije“: Nova.rs na festivalu u Herceg Novom

„U Crnoj Gori se intenzivno i planski radilo na razvoju domaće kinematografije“: Nova.rs na festivalu u Herceg Novom

Nova pre 3 dana
„U Crnoj Gori se intenzivno i planski radilo na razvoju domaće kinematografije“: Nova.rs na festivalu u Herceg Novom

„U Crnoj Gori se intenzivno i planski radilo na razvoju domaće kinematografije“: Nova.rs na festivalu u Herceg Novom

Nova pre 2 dana
"Samo bih te nešto: Savetovao…" Nikola živi sam na vrh planine, a imao je samo jednu želju, kišno odelo: Njegova poslednja…

"Samo bih te nešto: Savetovao…" Nikola živi sam na vrh planine, a imao je samo jednu želju, kišno odelo: Njegova poslednja rečenica dirnuće do suza! (foto/video)

Blic pre 3 dana
Gori asfalt širom regiona, a u ovim mestima jutros izmeren -1 stepen! Neverovatne temperature uoči paklenih 40 stepeni

Gori asfalt širom regiona, a u ovim mestima jutros izmeren -1 stepen! Neverovatne temperature uoči paklenih 40 stepeni

Blic pre 3 dana
Crna Gora proterala državljanina Srbije poznatog policiji po teškim krivičnim delima

Crna Gora proterala državljanina Srbije poznatog policiji po teškim krivičnim delima

Radio 021 pre 3 dana
Rupić: Blokada deponije mora da se reši razgovorom i komunikacijom

Rupić: Blokada deponije mora da se reši razgovorom i komunikacijom

Radio sto plus pre 6 dana

Ključne reči

Crna GoraTutin

Društvo, najnovije vesti »

Ne, Tito nije zaista rekao da su studenti u pravu…

Ne, Tito nije zaista rekao da su studenti u pravu…

Velike priče pre 32 minuta
(Video) Tajni prolaz između Srbije i Crne Gore: Aleksandar je prošao mračnim hodnikom dugim 322 metara: Evo šta je sve snimio…

(Video) Tajni prolaz između Srbije i Crne Gore: Aleksandar je prošao mračnim hodnikom dugim 322 metara: Evo šta je sve snimio unutra i šta ga je prvo sačekalo kada je izašao

Blic pre 27 minuta
Danas slavimo svete mučenike Flora i Lavra: Izgovorite ovu molitvu za spas i spokoj duše

Danas slavimo svete mučenike Flora i Lavra: Izgovorite ovu molitvu za spas i spokoj duše

Mondo pre 1 minut
Danas slavimo Svete mučenike Flora i Lavra Veruje se da ova molitva pomaže za spas i spokoj duše

Danas slavimo Svete mučenike Flora i Lavra Veruje se da ova molitva pomaže za spas i spokoj duše

Alo pre 32 minuta
Život i smrt ostrvske mačke

Život i smrt ostrvske mačke

Velike priče pre 41 minuta