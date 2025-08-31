(Video) Tajni prolaz između Srbije i Crne Gore: Aleksandar je prošao mračnim hodnikom dugim 322 metara: Evo šta je sve snimio unutra i šta ga je prvo sačekalo kada je izašao

Da li ste čuli za "tajni" prolaz između Srbije i Crne Gore? Jedan takav se upravo krije na jugozapadu Srbije, u ataru sela Godovo. Udaljena svega osam kilometara od Tutina, Godovska pećina je pravo čudo prirode.

Ono po čemu je specifična jeste da u nju možete da uđete u Srbiji, a izađete u Crnu Goru, tačnije u pogranično područje sa ovom susednom zemljom. Godovska pećina dugačka je 322 metara i zaista predstavlja tajni prolaz između dve zemlje. Nju je nedavno posetio putopisac Aleksandar Tašić i snimio neverovatne prizore iz dubine zemlje. Mračna i hladna, Godovska pećina presecana je podzemnim potocima i ukrašena pećinskim nakitom od kojih zastaje dah. Tokom vlažnih