Više stotina vernika na proslavi praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne u Beogradu: Patrijarh Porfirije sutra služi liturgiju

U crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, a povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne, episkop moravički Tihon služio je svetu tajnu jeleosvećenja kojoj je prisustvovalo više stotina vernika, saopštila je danas Srpska pravoslavna crkva.

Kako se navodi u saopštenju SPC, ikona je doneta povodom molitvene proslave praznika Presvete Bogorodice iz Muzeja Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu i ostaće u hramu do 3. septembra, do kada će se svakodnevno služiti sveta Liturgija sa početkom u 7.30 časova, kao i molebni kanon za bolesne sa početkom u 18 časova. - Na sam dan praznika, 31. avgusta 2025. godine, sa početkom u devet časova, svetu arhijerejsku Liturgiju će služiti Patrijarh srpski Porfirije. Posle