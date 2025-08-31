Od 28 gradova i opština na jugu Srbije, „protesta protiv blokada“ biće verovatno samo u četiri: U Nišu nema okupljanja

Danas pre 9 minuta  |  Z.M.
Od 28 gradova i opština na jugu Srbije,“protesti protiv blokada“, u neformalnoj organizaciji Srpske napredne stranke, danas, 31. avgusta, održaće se najverovatnije u četiri, kažu za Danas nezvanični izvori. „Protesti protiv blokada“ biće održani u Doljevcu, Vlasotincu, Pirotu i Aleksincu, kažu oni.

Ovakav skup neće biti organizovan u Nišu, najvećem gradu u ovom delu zemlje, u kojem ga nije bilo ni krajem avgusta, kada su oni održani u 75 gradova i opština u Srbiji. Svi protesti počinju u 18.30 časova. Prema dostupnim podacima, okupljanja pristalica vlasti u Pirotu su u centru grada, u Aleksincu-kod Tržnog centra Zelena pijaca, a u Doljevcu i Vlasotincu-ispred zgrada tih Opština. Grupa građana „Građani protiv blokada“ u Doljevcu najavila je da će nakon
