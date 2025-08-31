Zlatna mimoza Nikoli Ležaiću, Anici Dobri, Andriji Kuzmanoviću, a Gran Pri Georgiju Unkovskom: Ceremonijom dodele nagrada završen 38. FFHN

Pobednik ovogodišnjeg Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro Film Festivala je „DJ Ahmet“ makedonskog reditelja Georgija M.

Unkovskog, koji je poneo Gran Pri – Veliku zlatnu mimozu za najbolje ostvarenje. Kako je na ceremoniji dodele nagrada na Kanli Kuli saopštio žiri – Predrag Perišić (predsednik), Esra Demirkiran, Maja Bogojević, Gorčin Stojanović i Nataša Ninković, koja je bila i voditeljka ovog programa, Unkovski je doneo priču koja je duboko usađena u kulturu, a istovremeno univerzalno odzvanja. „Glavni junak (15-ogodišnji Ahmet) ulaže napore da pomiri tradiciju i moderno, da