Ulice u centru Beograda, uključujući Trg Republike i Terazije, ponovo otvorene za saobraćaj, radovi završeni pre roka

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Ulice u centru Beograda, uključujući Trg Republike i Terazije, ponovo otvorene za saobraćaj, radovi završeni pre roka

Ulice u centru Beograda su danas od 15 časova ponovo otvorene za saobraćaj, nakon što su radovi na tim saobraćajnicama završeni.

Saobraćaj ponovo funkcioniše na Trgu Republike, kao i u ulicama Vasina, Studentski trg, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije i Kralja Milana. Saobraćaj u tim ulicama trebalo je da bude uspostavljen u ponoć, ali je Sekretarijat za saobraćaj saopštio da je doneo odluku o puštanju saobraćaja nekoliko sati pre tog roka, s obzirom na to da su gradske službe uspele da završe sve radove na tim saobraćajnicama. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Nova pre 3 sata
Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Ekapija pre 3 sata
Ulice u centru Beograda, nakon završenih radova, ponovo otvorene za saobraćaj

Ulice u centru Beograda, nakon završenih radova, ponovo otvorene za saobraćaj

Sputnik pre 2 sata
Završeni radovi u centru Beograda – Trg Republike i okolne ulice ponovo otvorene za saobraćaj

Završeni radovi u centru Beograda – Trg Republike i okolne ulice ponovo otvorene za saobraćaj

RTS pre 3 sata
Centar grada "prodisao": Svi glavni radovi gotovi pre roka, ovako sada izgledaju Trg i Terazije

Centar grada "prodisao": Svi glavni radovi gotovi pre roka, ovako sada izgledaju Trg i Terazije

Telegraf pre 3 sata
Terazijama ponovo idu automobili: Radovi završeni, centralne ulice otvorene za saobraćaj (foto)

Terazijama ponovo idu automobili: Radovi završeni, centralne ulice otvorene za saobraćaj (foto)

Dnevnik pre 3 sata
Saobraćaj u centru Beograda biće pušten nekoliko sati pre najavljenog roka

Saobraćaj u centru Beograda biće pušten nekoliko sati pre najavljenog roka

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Trg Republikesaobraćajbeograd

Beograd, najnovije vesti »

Patrijarh Porfirije u Beogradu služio liturgiju povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne

Patrijarh Porfirije u Beogradu služio liturgiju povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne

Vesti online pre 1 sat
Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Nova pre 3 sata
Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Ekapija pre 3 sata
Ulice u centru Beograda, nakon završenih radova, ponovo otvorene za saobraćaj

Ulice u centru Beograda, nakon završenih radova, ponovo otvorene za saobraćaj

Sputnik pre 2 sata
Patrijarh Porfirije služio liturgiju povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne

Patrijarh Porfirije služio liturgiju povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne

Sputnik pre 2 sata