Grčka ponizila Gruziju: Janis i ekipa preslišali rivala! Start iz snova za zvezdu: Arnautovićev prvenac, Katai nastavlja da trese mreže!

Laka pobeda Grčke! Na Evropskom prvenstvu u Limasolu, Grčka je još jednom demonstrirala snagu i ozbiljnost, rutinski savladavši Gruziju sa ubedljivih 94:53 u trećem kolu grupe C.

Meč je bio praktično rešen u prvom poluvremenu, kada je grčka selekcija dominirala šutom i ritmom igre, posebno tokom serije 12:2 početkom druge četvrtine koju je inicirao Dinos Mitoglu. Janis Adetokunbo bio je nepogrešiv lider tima, postigavši 27 poena uz sjajan šut 9/11 iz igre. Uz to je dodao osam skokova, četiri asistencije, dve ukradene lopte i samo jedan izgubljeni posed, pokazujući svu svoju svestranost i uticaj na igru. Pored njega, Mitoglu je ubacio 17
