Evrobasket: Novi poraz Bosne, Poljska zabeležila novi trijumf

Košarkaši Italije slavili su u Limasolu protiv Bosne i Hercegovine sa 96:79 (22:21, 22:19, 28:21, 24:18) u utakmici trećeg kola grupe C na Evropskom prvenstvu.

Italija je tako stigla do učinka od dve pobede i jednog poraza, dok BiH ima dva poraza i jednu pobedu. Najbolji igrač Bosne je bio Jusuf Nurkić sa dabl-dabl učinkom od 21. poena i deset skokova, a pratili su ga Amar Alibegović sa 12 poena i Džon Roberson sa 13 pogodaka. Na drugoj strani je predvodnik bio Simone Fontekio koji je imao izvanrednu partiju od 39 poena i osam skokova. Iza njega su ostali Darijus Tompson i Mateo Spisu sa 14. Evrobasket – Grupa C 3. kolo: