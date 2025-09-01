Musa: "Nije još gotovo!"; Šta je potrebno BiH za prolazak?

Bosanskohercegovački košarkaški reprezentativac Džanan Musa se oglasio posle poraza BiH od Italije u trećem kolu Eurobasketa.

Izabranici Adisa Bećiragića su poraženi od Italijana rezultatom 96:79, te su sada na učinku od pobede i dva poraza. "Ništa nije gotovo", napisao je na Instagramu Džanan Musa, koji je zbog povrede propustio Evrobasket. Sjajno poluvreme, pa pad u trećoj četvrtini BiH je otvorila utakmicu i povela 6:0, a prvu deonicu završila sa minimalnim zaostatkom (22:21). U drugoj četvrtini igralo se koš za koš, ali raspoloženi Simone Fontekio, koji je do poluvremena ubacio čak 21