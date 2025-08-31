Kss potvrdio: Bogdanović je završio EvroBasket – Evo ko preuzima kapitensku traku! Start iz snova za zvezdu: Arnautovićev prvenac, Katai nastavlja da trese mreže!

Veliki udarac za naš nacionalni tim! Kapiten reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, neće nastaviti Evropsko prvenstvo zbog povrede zadnje lože, koju je zadobio na meču protiv Portugala u drugom kolu grupne faze.

Lekarski nalazi su pokazali da je u pitanju ruptura mišića zadnje lože, što ga onemogućava da nastupi u preostalim utakmicama šampionata. U dogovoru sa njegovim klubom, Los Anđeles Klipersima, Bogdanović će u narednom periodu biti na intenzivnoj terapiji u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što pre oporavio. Kapitenku traku u nastavku prvenstva preuzima Stefan Jović. Srbija će u narednoj utakmici grupne faze igrati protiv Češke, u ponedeljak od 21:15 po