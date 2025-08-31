Prva fotografija Bogdanovića posle povrede: Stiže podrška sa svih strana, a ova je posebna

Vest o tome da Srbija do kraja Eurobasketa neće moći da računa na kapitena Bogdana Bogdanovića, potresla je čitavu naciju.

A, kao jedan od košarkaša koji je ostavio veliki trag u Partizanu i uz to proveo nekoliko godina u Srbiji Davis Bertans na svom instagram profilu podelio je fotografiju u znak podrške bivšem saigraču. Bogdanović je doživeo rupturu mišića zadnje lože i zbog toga će propustiti ostatak Evropskog prvenstva, te su "orlovi" ostali bez kapitena. Ono što je poznato je da se Bogdanović vraća odmah u SAD kako bi nastavio lečenje i zbog toga stiže podrška sa svih strana.