Svi su uz Bogdana: Fiba se oglasila zbog povrede srpskog kapitena! (foto) peh za domaćine: Bogdan nije jedini koji propušta ostatak Evrobasketa! (foto)

Poruka podrške za jednog od naših najboljih igrača Kapiten „Orlova“ Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog rupture mišića zadnje lože koju je zadobio protiv Portugala, FIBA mu je poželela brz oporavak.

Povreda se dogodila krajem prvog poluvremena susreta sa Portugalom, kada je pri prodoru ka košu osetio bol i odmah napustio teren, ne uspevši da završi akciju. Drugi deo utakmice proveo je u svlačionici, dok je stručni štab potvrdio ozbiljnost povrede. Dragan Gaga Radosavljević, lekar našeg tima, istakao je da je utvrđena ruptura mišića koja onemogućava nastavak Evrobasketa, a klub Los Anđeles Klipersi dao je konačnu potvrdu. FIBA je putem zvaničnog Tviter naloga