Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Evropsko prvenstvo u košarci igra se u četiri zemlje, a ekipe su podeljene po grupama.

Takmičenje je počelo 27. avgusta i trajaće do 14. septembra.

Mečevi A grupe, u kojoj je Srbija, igraju se u Rigi, domaćin takmičenja u B grupi je finski Tampere, C grupe je kiparski Limasol, a dueli D grupe igraju se u poljskim Katovicama.

Od eliminacione faze do finala, sve utakmice biće odigrane u Letoniji.

Titulu prvaka brani Španija koja je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.

Iz svake grupe proći će po četiri najbolje selekcije.

U drugoj fazi se ukrštaju grupe A i B, te C i D - prvoplasirani protiv četvrtoplasiranog, te drugoplasirani protiv trećeplasiranog.

Donosimo vam raspored svih mečeva grupne faze (i predviđeni raspored nokaut faze i završnice) - termini su po srednjeevropskom vremenu.

BBC novinari iz Letonije: Nemanja Mitrović, Slobodan Maričić, Dejana Vukadinović, Grujica Andrić i Marko Protić

Pogledajte video o selektoru Srbije Svetislavu Pešiću koji je napunio 76 godina:

GRUPA A

Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

Češka - Portugal 50:62

Letonija - Turska 73:93

Srbija - Estonija 98:64

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

Turska - Češka 92:78

Estonija - Letonija 70:72

Srbija - Portugal 80:69

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

Češka - Estonija 75:89

Letonija - Srbija 80:84

Turska - Portugal 95:54

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

Estonija - Turska (13:45)

Portugal - Letonija (17:00)

Srbija - Češka (20:15)

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

Estonija - Portugal (13:45)

Češka - Letonija (17:00)

Turska - Srbija (20:15)

TABELA GRUPE A: Srbija 3-0, Turska 3-0, Portugal 1-2, Letonija 1-2, Estonija 1-2, Češka 0-3.

GRUPA B

Utakmice Grupe B igraju se u Tampereu, u Finskoj.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

Velika Britanija - Litvanija 70:94

Crna Gora - Nemačka 76:106

Švedska - Finska 90:93

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

Nemačka - Švedska 105:83

Litvanija - Crna Gora 94:67

Finska - Velika Britanija 109:79

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

Litvanija - Nemačka 88:107

Velika Britanija - Švedska 59:78

Crna Gora - Finska 65:85

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

Švedska - Crna Gora (12:30)

Nemačka - Velika Britanija (15:30)

Finska - Litvanija (19:30)

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

Crna Gora - Velika Britanija (12:30)

Litvanija - Švedska (15:30)

Finska - Nemačka (19:30)

TABELA GRUPE B: Nemačka 3-0, Finska 3-0, Litvanija 2-1, Švedska 1-2, Crna Gora 0-3, Velika Britanija 0-3.

GRUPA C

Utakmica Grupe C igraju se u Limasolu, na Kipru.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

Gruzija - Španija 83:69

BiH - Kipar 91:64

Grčka - Italija 75:66

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

Italija - Gruzija 78:62

Kipar - Grčka 69:96

Španija - BiH 88:67

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

Gruzija - Grčka 53:94

Španija - Kipar (17:15)

BiH - Italija (20:30)

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

Grčka - BiH (14:00)

Kipar - Gruzija (17:15)

Italija - Španija (20:30)

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

BiH - Gruzija (14:00)

Italija - Kipar (17:15)

Španija - Grčka (20:30)

TABELA GRUPE C: Grčka 3-0, Španija 1-1, BiH 1-1, Gruzija 1-2, Italija 1-1, Kipar 0-2.

GRUPA D

Domaćin reprezentacijama u Grupu D su poljske Katovice.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

Izrael - Island 83:71

Belgija - Francuska 64:92

Slovenija - Poljska 95:105

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

Island - Belgija 64:71

Francuska - Slovenija 103:95

Poljska - Izrael 66:64

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

Slovenija - Belgija 86:69

Izrael - Francuska (17:00)

Poljska - Island (20:30)

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

Belgija - Izrael (14:00)

Island - Slovenija (17:00)

Francuska - Poljska (20:30)

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

Francuska - Island (14:00)

Izrael - Slovenija (17:00)

Poljska - Belgija (20:30)

TABELA GRUPE D: Francuska 2-0, Poljska 2-0, Izrael 1-1, Slovenija 1-2, Belgija 1-2, Island 0-2.

NOKAUT FAZA

Od eliminacione faze do završnice, sve utakmice će biti odigrane u Rigi, u Letoniji.

Nokaut faza počinje u subotu, 6. septembra, kada se igraju prve četiri utakmice osmine finala, a satnica će naknadno biti određena.

Dan kasnije, biće odigrana preostala četiri meča osmine finala.

Termini četvrtfinalnih utakmica su 9. i 10. septembra, a polufinalni dueli zakazani su za 12. septembar.

Utakmica za treće mesto igra se 14. septembra od 16 sati, a finale je u 20 sati.

(BBC News, 08.31.2025)