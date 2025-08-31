BBC vesti na srpskom

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Evropsko prvenstvo u košarci traja do 14. septembra. Grupna faza se igra u četiri zemlje, od nokaut faze do završnice utakmice će biti u Letoniji.

pre 1 sat
evrobasket, evropsko prvenstvo u košarci
Evropsko prvenstvo u košarci igra se u četiri zemlje, a ekipe su podeljene po grupama.

Takmičenje je počelo 27. avgusta i trajaće do 14. septembra.

Mečevi A grupe, u kojoj je Srbija, igraju se u Rigi, domaćin takmičenja u B grupi je finski Tampere, C grupe je kiparski Limasol, a dueli D grupe igraju se u poljskim Katovicama.

Od eliminacione faze do finala, sve utakmice biće odigrane u Letoniji.

Titulu prvaka brani Španija koja je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.

  • Grupa A: Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija, Portugal
  • Grupa B: Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska, Nemačka
  • Grupa C: Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
  • Grupa D: Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island

Iz svake grupe proći će po četiri najbolje selekcije.

U drugoj fazi se ukrštaju grupe A i B, te C i D - prvoplasirani protiv četvrtoplasiranog, te drugoplasirani protiv trećeplasiranog.

Donosimo vam raspored svih mečeva grupne faze (i predviđeni raspored nokaut faze i završnice) - termini su po srednjeevropskom vremenu.

BBC novinari iz Letonije
BBC
BBC novinari iz Letonije: Nemanja Mitrović, Slobodan Maričić, Dejana Vukadinović, Grujica Andrić i Marko Protić

Pogledajte video o selektoru Srbije Svetislavu Pešiću koji je napunio 76 godina:

GRUPA A

Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

  • Češka - Portugal 50:62
  • Letonija - Turska 73:93
  • Srbija - Estonija 98:64

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

  • Turska - Češka 92:78
  • Estonija - Letonija 70:72
  • Srbija - Portugal 80:69

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

  • Češka - Estonija 75:89
  • Letonija - Srbija 80:84
  • Turska - Portugal 95:54

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

  • Estonija - Turska (13:45)
  • Portugal - Letonija (17:00)
  • Srbija - Češka (20:15)

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

  • Estonija - Portugal (13:45)
  • Češka - Letonija (17:00)
  • Turska - Srbija (20:15)

TABELA GRUPE A: Srbija 3-0, Turska 3-0, Portugal 1-2, Letonija 1-2, Estonija 1-2, Češka 0-3.

GRUPA B

Utakmice Grupe B igraju se u Tampereu, u Finskoj.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

  • Velika Britanija - Litvanija 70:94
  • Crna Gora - Nemačka 76:106
  • Švedska - Finska 90:93

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

  • Nemačka - Švedska 105:83
  • Litvanija - Crna Gora 94:67
  • Finska - Velika Britanija 109:79

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

  • Litvanija - Nemačka 88:107
  • Velika Britanija - Švedska 59:78
  • Crna Gora - Finska 65:85

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

  • Švedska - Crna Gora (12:30)
  • Nemačka - Velika Britanija (15:30)
  • Finska - Litvanija (19:30)

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

  • Crna Gora - Velika Britanija (12:30)
  • Litvanija - Švedska (15:30)
  • Finska - Nemačka (19:30)

TABELA GRUPE B: Nemačka 3-0, Finska 3-0, Litvanija 2-1, Švedska 1-2, Crna Gora 0-3, Velika Britanija 0-3.

GRUPA C

Utakmica Grupe C igraju se u Limasolu, na Kipru.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

  • Gruzija - Španija 83:69
  • BiH - Kipar 91:64
  • Grčka - Italija 75:66

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

  • Italija - Gruzija 78:62
  • Kipar - Grčka 69:96
  • Španija - BiH 88:67

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

  • Gruzija - Grčka 53:94
  • Španija - Kipar (17:15)
  • BiH - Italija (20:30)

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

  • Grčka - BiH (14:00)
  • Kipar - Gruzija (17:15)
  • Italija - Španija (20:30)

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

  • BiH - Gruzija (14:00)
  • Italija - Kipar (17:15)
  • Španija - Grčka (20:30)

TABELA GRUPE C: Grčka 3-0, Španija 1-1, BiH 1-1, Gruzija 1-2, Italija 1-1, Kipar 0-2.

GRUPA D

Domaćin reprezentacijama u Grupu D su poljske Katovice.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

  • Izrael - Island 83:71
  • Belgija - Francuska 64:92
  • Slovenija - Poljska 95:105

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

  • Island - Belgija 64:71
  • Francuska - Slovenija 103:95
  • Poljska - Izrael 66:64

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

  • Slovenija - Belgija 86:69
  • Izrael - Francuska (17:00)
  • Poljska - Island (20:30)

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

  • Belgija - Izrael (14:00)
  • Island - Slovenija (17:00)
  • Francuska - Poljska (20:30)

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

  • Francuska - Island (14:00)
  • Izrael - Slovenija (17:00)
  • Poljska - Belgija (20:30)

TABELA GRUPE D: Francuska 2-0, Poljska 2-0, Izrael 1-1, Slovenija 1-2, Belgija 1-2, Island 0-2.

NOKAUT FAZA

Od eliminacione faze do završnice, sve utakmice će biti odigrane u Rigi, u Letoniji.

Nokaut faza počinje u subotu, 6. septembra, kada se igraju prve četiri utakmice osmine finala, a satnica će naknadno biti određena.

Dan kasnije, biće odigrana preostala četiri meča osmine finala.

Termini četvrtfinalnih utakmica su 9. i 10. septembra, a polufinalni dueli zakazani su za 12. septembar.

Utakmica za treće mesto igra se 14. septembra od 16 sati, a finale je u 20 sati.

Pogledajte: BBC novinari vas vode kroz Rigu

08.31.2025

BBC News
