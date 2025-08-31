Dvoje povređenih i dalje u teškom stanju: Petoro i dalje na lečenju nakon požara u diskoteci u Kočanima u martu (foto)

Troje povređenih u velikom požaru u diskoteci u Kočanima i dalje je na bolničkom lečenju, a dvoje od njih je u teškom, ali stabilnom stanju i nisu u životnoj opasnosti, izjavio je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Severne Makedonije Sašo Klekovski.

Prema njegovim rečima, broj pacijenata kojima je potrebno aktivno bolničko lečenje značajno je smanjen. Nekoliko njih je već pušteno na kućno lečenje, dok neki povremeno odlaze na kontrole u inostranstvo, uglavnom u bolnicu u Sofiji, prenosi portal prv.mk. Klekovski je potvrdio da se jedan od povređenih koji je bio na lečenju u Turskoj vratio kući, jedan je otpušten sa plastične hirurgije u Skoplju, a dvoje se zbrinjava u privatnoj bolnici Sistina. Dodatne