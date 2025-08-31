Eliminisan Zverev - sineru se čisti put na US openu! Treći reket sveta razočarao navijače - završio takmičenje već u trećem kolu!

Nemački teniser Aleksandar Zverev eliminisan je već u trećem kolu US opena.

Feliks Ože Alijasim posle preokreta savladao je slavnog Nemaca rezultatom 4:6, 7:6(7), 6:4, 6:4 i tako izborio plasman u osminu finala. Ovaj rezultat posebno je obradovao Italijana Janika Sinera, pošto je upravo Zverev važio za najozbiljniju prepreku na njegovom putu do novog finala u Njujorku. Zverev je sjajno otvorio meč, poveo sa 1:0 u setovima i imao sjajnu priliku da poveća prednost na 2:0, pošto je u završnici drugog seta propustio set loptu. Nakon toga,