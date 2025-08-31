Eurobasket 2025, 5. Dan: Slovenci gaze Belgijance i jurišaju ka prvoj pobedi na Evropskom prvenstvu!

Od najnovijeg Hronološki Slovenija vodi protiv Belgije na poluvremenu rezultatom 43:31, dok Grčka ima +17 protiv Gruzije! Slovenija vodi protiv Belgije sa 16:10, dok Gruzija gubi od Grčke rezultatom 13:22! Gruzija igra protiv Grčke, a Slovenija protiv Belgije.

Bogdan Bogdanović zbog povrede je završio učešće na Eurobasketu, a novi kapiten našeg tima biće iskusni plejmejker Stefan Jović. Užasne vesti stigle su danas iz Rige. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović zbog povrede zadnje lože neće igrati do kraja Eurobasketa. Ozbiljan udarac za našu reprezentaciju! Peti dan Eurobasketa donosi utakmice trećeg kola u grupama C i D. Raspored mečeva, peti dan: Grupa C Gruzija - Grčka (14.00) Španija - Kipar (17.15) BIH -