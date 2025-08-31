Eurobasket 2025, 5. Dan: Slovenci gaze Belgijance i jurišaju ka prvoj pobedi na Evropskom prvenstvu!

Eurobasket 2025, 5. Dan: Slovenci gaze Belgijance i jurišaju ka prvoj pobedi na Evropskom prvenstvu!

Od najnovijeg Hronološki Slovenija vodi protiv Belgije na poluvremenu rezultatom 43:31, dok Grčka ima +17 protiv Gruzije! Slovenija vodi protiv Belgije sa 16:10, dok Gruzija gubi od Grčke rezultatom 13:22! Gruzija igra protiv Grčke, a Slovenija protiv Belgije.

Bogdan Bogdanović zbog povrede je završio učešće na Eurobasketu, a novi kapiten našeg tima biće iskusni plejmejker Stefan Jović. Užasne vesti stigle su danas iz Rige. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović zbog povrede zadnje lože neće igrati do kraja Eurobasketa. Ozbiljan udarac za našu reprezentaciju! Peti dan Eurobasketa donosi utakmice trećeg kola u grupama C i D. Raspored mečeva, peti dan: Grupa C Gruzija - Grčka (14.00) Španija - Kipar (17.15) BIH -
Zvanično: Srbija ima novog kapitena, KSS se oglasio zbog Bogdana! (foto)

Šok: Bogdan Bogdanović propušta ostatak Evrobasketa?!

Kada se Bogdan vraća na parket? Isplivale nove informacije!

Peh za domaćine: Bogdan nije jedini koji propušta ostatak Evrobasketa! (foto)

Nedelja vatrene igre se privodi kraju: Do kraja dana imate priliku da se borite za 300.000 dinara!

Dončić drži Sloveniji glavu iznad vode, surovi Janis uništava Gruziju

Dončić drži Sloveniji glavu iznad vode, surovi Janis uništava Gruziju

Evrobasket UŽIVO: Grci ubedljivi, Dončić već ima dabl-dabl

Evrobasket UŽIVO: Grci ubedljivi, Dončić već ima dabl-dabl

Bogdan Bogdanović, preko Žitka i Partizana do Holivuda: Omiljeno mesto Plužine, a san je zlato sa Srbijom

Bogdan Bogdanović, preko Žitka i Partizana do Holivuda: Omiljeno mesto Plužine, a san je zlato sa Srbijom

Peh za domaćine: Bogdan nije jedini koji propušta ostatak Evrobasketa! (foto)

Nije ih bilo puno: Novak Đoković otkrio ko mu je najviše pomogao na startu karijere!

Šok: Bogdan Bogdanović propušta ostatak Evrobasketa?!

Kada se Bogdan vraća na parket? Isplivale nove informacije!

