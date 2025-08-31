Na ovim mestima možete dobrovoljno danas dati krvi i pokazati humanost na delu! Vaše malo nekome znači puno!

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na nekoliko lokacija u Srbiji.

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova. Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. Kurir.rs
Tri lokacije na kojima danas možete da date krv

Na ovim mestima možete dobrovoljno danas dati krvi i pokazati humanost na delu! Vaše malo nekome znači puno!

