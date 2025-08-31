Novi Pazar - crvena zvezda: Arnautović postigao prvi gol za Zvezdu! Crveno-beli duplirali prednost

Kurir pre 21 minuta
Novi Pazar - crvena zvezda: Arnautović postigao prvi gol za Zvezdu! Crveno-beli duplirali prednost

Od najnovijeg Hronološki Crveno - beli su duplirali prednost.

Marko Arnautović je postigao svoj prvi gol za ZvezduKostov je proigrao Arnautovića, iskusni napadač se namestio i pogodio nebranjeni deo mreže. Crveno-beli opasniji, ali i Novi Pazar preti, domaćin želi izjednačenje. Sjajna akcija Zvezde i šut Arnautovića, koji nije imao sreće i pogodio je stativu. Samčović je bio nemoćan. Zvezda je povela iz prve akcije Katai je strelac. Arnautović je oduzeo loptu rivalu, proigrao Aleksandra Kataija koji je pogodio za rano vođstvo
