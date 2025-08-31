Ovome se niko nije nadao! Inter pao u Milanu od Udinezea!

Kurir pre 5 minuta
Ovome se niko nije nadao! Inter pao u Milanu od Udinezea!

Veliko iznenađenje videli smo u poslednjoj utakmici drugog kola Serije A, pošto je Udineze pobedilo Inter sa 2:1 na Đuzepe Meaci u Milanu.

Malo ko je očekivao ovakav ishod kada je Denzel Damfris u 17. minutu zatresao mrežu za vođstvo Intera. Ipak, Udineze je do kraja poluvremena došao do dva gola. najpre je Kinan Dejvis sa penala zatresao mrežu u 29. minutu, a zatim je i Artur Ata pogodio u 40. minutu za potpuni preokret. Inter je u 56. minutu zatresao mrežu, ali je gol poništen zbog ofsajda. Ovim je Kristijan Kivu osetio gorčinu prvog poraza u Seriji A od kako je seo na klupu Intera, a sa njim i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Keln ubedljiv protiv Frajburga

Keln ubedljiv protiv Frajburga

Sportski žurnal pre 4 minuta
Atletik Bilbao na gostovanju pobedio Betis

Atletik Bilbao na gostovanju pobedio Betis

Sportski žurnal pre 4 minuta
Kivu i Kolarov videli slom Intera

Kivu i Kolarov videli slom Intera

B92 pre 24 minuta
Kolarov okusio gorčinu prvog poraza na klupi Intera u Seriji a: Šokantan rezultat u Milanu

Kolarov okusio gorčinu prvog poraza na klupi Intera u Seriji a: Šokantan rezultat u Milanu

Telegraf pre 24 minuta
Udineze "šokirao" Inter, odneo bodove i Kivua ostavio u velikim problemima

Udineze "šokirao" Inter, odneo bodove i Kivua ostavio u velikim problemima

Sportske.net pre 39 minuta
Baskijci odneli tri boda iz sevilje: Atletik Bilbao na gostovanju pobedio Betis

Baskijci odneli tri boda iz sevilje: Atletik Bilbao na gostovanju pobedio Betis

Kurir pre 1 sat
Bilbao može da bude opasan i u gostima

Bilbao može da bude opasan i u gostima

B92 pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

InterUdinezeserija a

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket: Novi poraz Bosne, Poljska zabeležila novi trijumf

Evrobasket: Novi poraz Bosne, Poljska zabeležila novi trijumf

Danas pre 30 minuta
Oprostio se od saigrača: Bogdanovića cela ekipa ispratila kada je napuštao hotel

Oprostio se od saigrača: Bogdanovića cela ekipa ispratila kada je napuštao hotel

Danas pre 1 sat
Rutinska pobeda Zvezde: Arnautović pokazao zbog čega je doveden

Rutinska pobeda Zvezde: Arnautović pokazao zbog čega je doveden

Danas pre 2 sata
Evrobasket: Potop Francuske u Poljskoj

Evrobasket: Potop Francuske u Poljskoj

Danas pre 4 sati
Mađar fenomenalnim golom iz slobodnjaka rešio derbi Premijer lige (VIDEO)

Mađar fenomenalnim golom iz slobodnjaka rešio derbi Premijer lige (VIDEO)

Danas pre 3 sata