Ovome se niko nije nadao! Inter pao u Milanu od Udinezea!

Veliko iznenađenje videli smo u poslednjoj utakmici drugog kola Serije A, pošto je Udineze pobedilo Inter sa 2:1 na Đuzepe Meaci u Milanu.

Malo ko je očekivao ovakav ishod kada je Denzel Damfris u 17. minutu zatresao mrežu za vođstvo Intera. Ipak, Udineze je do kraja poluvremena došao do dva gola. najpre je Kinan Dejvis sa penala zatresao mrežu u 29. minutu, a zatim je i Artur Ata pogodio u 40. minutu za potpuni preokret. Inter je u 56. minutu zatresao mrežu, ali je gol poništen zbog ofsajda. Ovim je Kristijan Kivu osetio gorčinu prvog poraza u Seriji A od kako je seo na klupu Intera, a sa njim i