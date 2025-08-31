"Sastanak Putina i Zelenskog? Ne znam" Tramp uporedio predsednike Rusije i Ukrajine sa decom: "Mrze se i počinju da se koškaju"

Kurir pre 2 sata
"Sastanak Putina i Zelenskog? Ne znam" Tramp uporedio predsednike Rusije i Ukrajine sa decom: "Mrze se i počinju da se koškaju"…

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim malo verovatan i da bi američki avioni mogli biti potrebni da bi se pomoglo Evropi da okonča rat. "Trilateralni sastanak će se dogoditi, bilateralni - ne znam.

Ponekad ljudi nisu spremni za to. Koristim analogiju. Imate dete i još jedno dete je na igralištu. Mrze se i počinju da se koškaju. Želite da prestanu, ali oni nastavljaju. Posle nekog vremena žele da prestanu. Ponekad moraju malo da se bore pre nego što ih možete naterati da prestanu. Ali to se dešava već dugo. Mnogo ljudi je umrlo", rekao je Tramp u intervjuu za američki list "Daily Caller", a Blic prenosi pisanje Tanjuga. On je dodao da je spreman da pomogne
