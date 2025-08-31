Pukla petarda u Novom Pazaru: Arnautović pokrenuo Zvezdinu mašineriju, Ivanić stavio tačku

Mondo pre 18 minuta  |  Jelena Bijeljić
Pukla petarda u Novom Pazaru: Arnautović pokrenuo Zvezdinu mašineriju, Ivanić stavio tačku

Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su pobednički niz u Superligi Srbije protiv ekipe Novog Pazara, pošto su slavili sa 5:1, u okviru 7. kola domaćeg šampionata.

Vladan Milojević je poslao Marka Arnautovića i Nemanju Radonjića na teren od prvog minuta, dok su na klupi ostali Šerif Endiaj i Mirko Ivanić. Praktično nakon prvog kontakta sa loptom, Arnautović je pokazao klasu i pravovremeno uposlio Aleksandra Kataija koji je zatresao mrežu domaćih nakon nepuna dva minuta. Nisu se demoralisali Pazarci posle brzog gola, stvorili su nekoliko šansi, ali je njihov kratkotrajni nalet presekao Arnautović u 19. minutu. Bio je to njegov
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Petarda Zvezde: Arnautović i Katai se poigrali u Pazaru

Petarda Zvezde: Arnautović i Katai se poigrali u Pazaru

Sport klub pre 18 minuta
Zvezda razbila Novi Pazar, pamtiće se prvenac Arnautovića

Zvezda razbila Novi Pazar, pamtiće se prvenac Arnautovića

Nova pre 17 minuta
Pukla petarda u novom pazaru - zvezda iskalila bes: Crveno-beli ubedljivi, dva gola Kataija i prvenac Marka Arnautovića

Pukla petarda u novom pazaru - zvezda iskalila bes: Crveno-beli ubedljivi, dva gola Kataija i prvenac Marka Arnautovića

Kurir pre 17 minuta
UŽIVO Zvezdina "petarda" u Pazaru - Arnautovićev "prvenac", Katai i Kostov potpisali pobedu

UŽIVO Zvezdina "petarda" u Pazaru - Arnautovićev "prvenac", Katai i Kostov potpisali pobedu

B92 pre 28 minuta
Zvezda zaboravila pafos: Crveno-beli razbili Novi Pazar, prvenac Arnautovića (foto/video)

Zvezda zaboravila pafos: Crveno-beli razbili Novi Pazar, prvenac Arnautovića (foto/video)

Večernje novosti pre 18 minuta
SASTAVI - Supersonična Zvezda u Pazaru, Arnautović i Radonjić od prvog minuta!

SASTAVI - Supersonična Zvezda u Pazaru, Arnautović i Radonjić od prvog minuta!

Sportske.net pre 3 sata
Partizan pobedio Radnika i zadržao vodeću poziciju: Kostić za vođstvo, Manceu u čast

Partizan pobedio Radnika i zadržao vodeću poziciju: Kostić za vođstvo, Manceu u čast

Dnevnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanNovi PazarVojvodinaSuperligaVladan Milojević

Sport, najnovije vesti »

Rutinska pobeda Zvezde: Arnautović pokazao zbog čega je doveden

Rutinska pobeda Zvezde: Arnautović pokazao zbog čega je doveden

Danas pre 33 minuta
Evrobasket: Potop Francuske u Poljskoj

Evrobasket: Potop Francuske u Poljskoj

Danas pre 2 sata
Mađar fenomenalnim golom iz slobodnjaka rešio derbi Premijer lige (VIDEO)

Mađar fenomenalnim golom iz slobodnjaka rešio derbi Premijer lige (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Mančester siti poražen iako je vodio na poluvremenu

Mančester siti poražen iako je vodio na poluvremenu

Danas pre 3 sata
Džejmi Vardi stiže u Seriju A

Džejmi Vardi stiže u Seriju A

Danas pre 3 sata