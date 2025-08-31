Pukla petarda u Novom Pazaru: Arnautović pokrenuo Zvezdinu mašineriju, Ivanić stavio tačku

Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su pobednički niz u Superligi Srbije protiv ekipe Novog Pazara, pošto su slavili sa 5:1, u okviru 7. kola domaćeg šampionata.

Vladan Milojević je poslao Marka Arnautovića i Nemanju Radonjića na teren od prvog minuta, dok su na klupi ostali Šerif Endiaj i Mirko Ivanić. Praktično nakon prvog kontakta sa loptom, Arnautović je pokazao klasu i pravovremeno uposlio Aleksandra Kataija koji je zatresao mrežu domaćih nakon nepuna dva minuta. Nisu se demoralisali Pazarci posle brzog gola, stvorili su nekoliko šansi, ali je njihov kratkotrajni nalet presekao Arnautović u 19. minutu. Bio je to njegov