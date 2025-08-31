Trg republike i okolne ulice otvorene za saobraćaj od 15 časova

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Trg republike i okolne ulice otvorene za saobraćaj od 15 časova

Saobraćaj u centru Beograda biće pušten danas u 15 časova, umesto u ponoć 31. avgusta, kako je ranije bilo najavljeno, saopštio je Sekretarijat saobraćaj.

Gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan izjavio je da su se stekli uslovi za ponovno uspostavljanje saobraćaja, s obzirom da su gradske službe uspele da završe sve radove na saobraćajnicama u centru grada. "Zato obaveštavamo javnost, da će danas, 31. avgusta, umesto najavljenog vremena u 24 časa, saobraćaj početi nesmetano da funkcioniše već od 15 časova i to u sledećim ulicama: Trg Republike, Vasina ulica, ulica Studentski trg, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije
