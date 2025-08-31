Zaplenjeno više od tone i po igračaka, 150 kg hrane za bebe, 46 kg kozmetike: Šta je sve pronašla sanitarna inspekcija

Tokom prošle godine sanitarni ispektori su na području centralne Srbije iz prometa povukli više od 10 tona hrane, među kojom je 150 kg hrane za bebe, tonu i 700 kilograma igračaka ali i skoro 50 kilograma kozmetičkih proizvoda.

Godišnji izveštaj o radu odeljenja sanitarne inspekcije pri Ministarstrvu zdravlja pokazuje da je iz prometa - zbog zdravstvene neispravnosti, odnosno nebezbednosti i neusaglašenosti hrane i predmeta opšte upotrebe, povučeno 10.131,7 kg hrane. Od toga je čak 129,6 kilograma hrane za odojčad i malu decu i gotovo deset tona dijetetskih suplemenata (9.852,1 kg). Među hranom sklonjenom sa tržišta bilo je i 150 kilograma hrane u kuhinjama društvene ishrane. Izveštaj