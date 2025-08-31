Okupljanja protiv blokada u više gradova

U više gradova i mesta u Srbiji održana su okupljanja građana koji se protive blokadama, a okupljanja su ovog puta održana i u velikim gradovima - Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu.

Organizator je Centar za društvenu stabilnost, sva okupljanja su prijavljena, a kako su najavljivali organizatori i predstavnici Srpske napredne stranke trebalo je da budu održani u oko 100 mesta u Srbiji. MUP je saopštio da su skupovi održani u 95 mesta i da je učestvovalo više od 103.000 ljudi. Sa skupova je poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život, da se slobodno kreću, rade i uče. Građani su se okupili i u Rumi,