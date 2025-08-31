„Od početka sam osećao da ću dati gol“: Miljenik „grobara“ emotivno o Draganu Manceu i proslavi u čast legende

Rođen 22 godine posle smrti Dragana Mancea, ali u subotu je Andrej Kostić svojim golom protiv Radnika iz Surdulice (2:0) podsetio navijače Partizana na jednog od najvećih idola kluba.

Mladi napadač iz meča u meč dokazuje da je crno-bela uprava napravila odličan potez njegovim dovođenjem iz Budućnosti za 900.000 evra, iako je u startu bilo sumnji da li je to pravi potez. Danas njegova vrednost deluje višestruko veća – Kostić redovno postiže golove, čak i kada ulazi sa klupe. Kostić je posle pogotka proslavio gol u maniru legendarnog Mancea, a zatim i sam potvrdio da je bio svestan simbolike tog poteza: „Jesam, naravno, mnogo sam priča o njemu