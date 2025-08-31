Zelenski: Ukrajinska vojska brani važne položaje u Donjecku

KIJEV – Ukrajinske odbrambene snage aktivno brane svoje položaje na svim važnim deonicama fronta, posebno na Donjeckom pravcu, izjavio je večeras ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. ''Bilo je izveštaja naše vojske o situaciji na frontu.

Pre svega, o Donjeckom pravcu - Pokrovsku, drugim važnim oblastima. Branimo svoje položaje i glavno je da je to naša aktivna odbrana, svakodnevno uništavamo okupatora”, rekao je Zelenski. Zelenski jenaglasio da se takođe radi na obezbeđivanju vojske dovoljnim zalihama za jesen, prenosi Ukrinform. ''Biće sastanaka, imaćemo kontakte sa partnerima, planiramo veoma aktivnu diplomatsku nedelju”, dodao je on, zahvalivši svim borcima na frontu, prenosi Tanjug.