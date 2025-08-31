Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivi u Novom Pazaru

Dvostruki strelac za tim iz Beograda bio je Aleksandar Katai, u drugom i 52. minutu, dok su Marko Arnautović, Šerif Endiaj i Mirko Ivanić bili precizni u 18, 85. i 87. minutu.

Jedini gol za Novi Pazar postigao je Emanuel King Sieh u 62. minutu. Meč na Gradskom stadionu pratilo je oko 2.200 gledalaca, a zbog kazne Novopazarcima na tribine su mogli samo žene i deca do 15 godina. Crvena zvezda je druga na tabeli sa 15 bodova iz pet utakmica, dok je Novi Pazar na sedmom mestu i ima osam bodova iz šest utakmica. Novi Pazar u osmom kolu gostuje OFK Beogradu, a Crvena zvezda dočekuje ekipu Železničara. TAGOVI fk crvena zvezda FK NOVI PAZAR