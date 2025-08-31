Liverpul spektakularnim golom Soboslaja srušio Arsenal

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Ognjen Bojić
Liverpul spektakularnim golom Soboslaja srušio Arsenal

Fudbaleri Liverpula pobedili su Arsenal u derbi susretu trećeg kola Premijer lige.

Redsi su trijumfovali na svom Enfildu rezultatom 1:0 (0:0). Pobedonosni gol za Liverpul postigao je Dominik Soboslaj u 83. minutu. Kapiten Mađarske je matirao čuvara mreže Davida Raju spektakularnim udarcem, direktno iz slobodnog udarca. Oba tima su veoma obazrivo otvorila utakmicu, pa se dugo čekalo na uzbuđenje pred bilo kojim od dva gola. U ranoj fazi meča povredio se štoper Tobdžija Vilijam Saliba, pa je u petom minutu umesto njega ušao Kristijan Moskera. Prva
