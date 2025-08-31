Malerozni Bartra "poklonio" Atletiku pobedu, Betis se kasno probudio

Fudbaleri Atletik Bilbaa stigli su i do treće pobede ove sezone u Primeri pošto su u meču 3. kola slavili na gostovanju Betisu u Sevilji 2:1, najviše zahvaljujući maleroznom Marku Bartri, koji je kumovao kod oba pogotka gostiju iz Baskije.

U drugom meču Betisa pred domaćim navijačima ove sezone angalužanski klub je veći deo prvog poluvremena bio u inferiornom položaju u odnosu na goste iz Baskije. U susretu iskusnih trenera Manuela Pelegrinija i Ernesta Valverdea ovaj potonji je u uvodnom delu igre u potpunosti nadigrao kolegu, stvorivši daleko više prilika od rivala. Već u 12. minutu Juri Berčiče je snažno šutirao, a lopta je prozujala pored stative, a pet minuta kasnije oprobao se i Injaki