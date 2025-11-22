Obradović u neverici: Bio sam šokiran kada su mi rekli da Parker neće igrati

Košarkaši Partizana izgubili su utakmicu 12. kola Evrolige od ekipe Fenerbahčea rezultatom 87:99 (11:24, 28:32, 29:19, 19:24).

Trener Partizana je u izjavi neposredno nakon utakmice rekao: – Igrali smo bolje u drugom poluvremenu. Imali smo šansu da promenimo tok utakmice. U ključnim momentima nismo imali dovoljno strpljenja i oni su pobedili. Čestitam Feneru- reči su 65-godišnjeg trenera. Nakon osmog poraza Partizana iz dvanaest odigranih utakmica u elitnom takmičenju, trener crno-belih, Željko Obradović se obratio i na konferenciji medijima. Na novinarsku konstataciju da su njegovi igrači