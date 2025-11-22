Srbija i zvanično ostala bez bronzane medalje sa Olimpijskih igara

Srpskom rvaču, Zurabiju Datunašviliju, zvanično je oduzeta bronzana medalja sa Olimpijskih igara u Tokiju.

Sud za sportsku arbitražu odbio je žalbu rvača grčko-rimskim stilom Zurabija Datunašvilija na odluku Međunarodne agencije za testiranje, čime je potvrđena njegova petogodišnja suspenzija. Datunašvili je dva meseca pre Olimpijskih igara pokušao da manipuliše uzorkom urina tokom kontrole, a dodatno mu se stavlja na teret i izbegavanje doping testiranja 2022. godine. The ITA reports that the Court of Arbitration for Sport has dismissed the appeal filed by Serbian