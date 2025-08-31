Andreas fon Bekerat imenovan za novog ambasadora EU u Srbiji

Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) imenovala je Andreasa von Bekerata za novog ambasadora Evropske unije u Srbiji.

Fon Bekerat je švedski diplomata koji je prethodno obavljao funkciju ambasadora Švedske u Poljskoj i Ukrajini, kao i zamenika generalnog direktora za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju u švedskom Ministarstvu spoljnih poslova. Visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku i potpredsednica Evropske komisije Kaja Kalas u subotu je objavila imenovanja na ključne pozicije unutar Evropske službe za spoljne poslove. Reč je o pet pozicija u višem menadžmentu, 36