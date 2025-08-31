Bura posle nule u Lučanima: Lalatović ljut – „Drago mi je da znam da smo u svađi“

Bura posle nule u Lučanima: Lalatović ljut – „Drago mi je da znam da smo u svađi“
Sputnik pre 1 sat
Susret Mladosti iz Lučana i Vojvodine u sedmom kolu Superlige, završen je bez golova, ali su po završetku meča viđene varnice između trenera Nenada Lalatovića i Miroslava Tanjge.
Puno prilika, ali nijedna realizovana. To je opis susreta u Lučanima koji je veću pažnju, kako se čini, skrenuo po završetku kada je Nenad Lalatović dao izjavu. Srpski stručnjak nedavno se vratio u Lučane, a od ovog meča očekivao je više od jednog boda. „Što se tiče utakmice, nisam zadovoljan bodom, imali smo bolje šanse, taktički smo jako dobro odradili utakmicu. Igrali smo bez tri standardna igrača, Ćirkovića, Andrića i Varjačića. Povredio se i Bondžulić,