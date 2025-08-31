Novi skandal u režiji "lale"! Lalatović isprozivao kolegu: "Ko drugome jamu kopa..."

Večernje novosti pre 1 sat
Novi skandal u režiji "lale"! Lalatović isprozivao kolegu: "Ko drugome jamu kopa..."

FUDBALERI Mladosti i Vojvodine odigrali su meč bez golova u Lučanima, a meč sedmog kola Superlige Srbije imao je skandalozan završetak u režiji Nenada Lalatovića.

FK Vojvodina Malo je nedostajalo da temperamentni stručnjak zabeleži pobedu protiv bivšeg kluba, u prvom duelu nakon povratka ali će morati da se zadovolji bodom. Kraj meča je obeležio detalj sa rukovanjem njega i trenera novosadskog tima Miroslava Tanjge. Lalatović je potom bio ljut što mu kolega nije pružio ruku, podsećajući da ga je upravo on prošle sezone kao sportski direktor doveo u Vojvodinu. - Ja nisam sa Tanjgom u svađi, da mi ne pruži ruku ni pred
