(VIDEO) Pogledajte kako je Mančester junajted slavio u Liverpulu

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su na gostovanju Liverpul sa 2:1, u utakmici osmog kola Premijer lige.

Junajted je poveo u drugom minutu, kada je loptu u prostor poslao Amad Dijalo, a u strelce se upisao Brajan Mbeumo. Ovo je drugi put da je u duelu između Liverpula i Junajteda gol postignut u prva dva minuta, a prethodno je to viđeno 1995. godine kada je pogodak za Junajted zabeležio Niki But. Liverpul, aktuelni prvak Engleske, do izjednačenja je došao u 78. minutu. Loptu je pred gol poslao Federiko Kijeza, a Kodi Gakpo je iz blizine savladao golmana Senea Lamensa.