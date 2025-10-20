(VIDEO) Pogledajte kako je Mančester junajted slavio u Liverpulu

Danas pre 5 sati  |  Beta
(VIDEO) Pogledajte kako je Mančester junajted slavio u Liverpulu

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su na gostovanju Liverpul sa 2:1, u utakmici osmog kola Premijer lige.

Junajted je poveo u drugom minutu, kada je loptu u prostor poslao Amad Dijalo, a u strelce se upisao Brajan Mbeumo. Ovo je drugi put da je u duelu između Liverpula i Junajteda gol postignut u prva dva minuta, a prethodno je to viđeno 1995. godine kada je pogodak za Junajted zabeležio Niki But. Liverpul, aktuelni prvak Engleske, do izjednačenja je došao u 78. minutu. Loptu je pred gol poslao Federiko Kijeza, a Kodi Gakpo je iz blizine savladao golmana Senea Lamensa.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Spektakularan derbi u Liverpulu, Mančester Junajted odneo bodove sa Enfilda

Spektakularan derbi u Liverpulu, Mančester Junajted odneo bodove sa Enfilda

Politika pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Mančester JunajtedFudbalLiverpulPremijer liga

Sport, najnovije vesti »

Formula 1: Ferstapen pobedio u Ostinu

Formula 1: Ferstapen pobedio u Ostinu

Auto blog pre 51 minuta
Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Danas pre 59 minuta
Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: Kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode u 53 opštine

Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: Kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode u 53 opštine

Blic pre 1 sat
Gotovo - Durent najplaćeniji igrač u istoriji NBA lige!

Gotovo - Durent najplaćeniji igrač u istoriji NBA lige!

Sportske.net pre 47 minuta
Rojston Drente doživeo moždani udar

Rojston Drente doživeo moždani udar

Sportske.net pre 1 sat