Spektakularan derbi u Liverpulu, Mančester Junajted odneo bodove sa Enfilda

Politika pre 4 sati
Spektakularan derbi u Liverpulu, Mančester Junajted odneo bodove sa Enfilda

Između golova Gakpo je pogodio tri stative, Mateus Kunja za Junajted jednu i propušteno je još šansi sa obe strane

LIVERPUL – Fudbaleri Mančester Junajteda savladali su večeras Liverpul na Enfildu rezultatom 2:1 u spektakularnom derbiju osmog kola Premijer lige. Junajted je naneo šampionu četvrti uzastopni poraz, a treći u ligi. Brajan Mbuemo doveo je goste do prednosti već u drugom minutu, izjednačio je Kodi Gakpo u 78, a pobedu Junajtedu obezbedio je Hari Megvajer u 84. minutu. Između golova Gakpo je pogodio tri stative, Mateus Kunja za Junajted jednu i propušteno je još
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Pogledajte kako je Mančester junajted slavio u Liverpulu

(VIDEO) Pogledajte kako je Mančester junajted slavio u Liverpulu

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Mančester JunajtedFudbalLiverpulPremijer ligaderbi

Sport, najnovije vesti »

Nestvaran rezultat mlade plivačice: Australijanka srušila svetski rekord!

Nestvaran rezultat mlade plivačice: Australijanka srušila svetski rekord!

Kurir pre 36 minuta
Džavonte Smart je slobodan igrač: Bivši igrač Crvene zvezde sada ima čiste papire i čeka poziv...

Džavonte Smart je slobodan igrač: Bivši igrač Crvene zvezde sada ima čiste papire i čeka poziv...

Kurir pre 54 minuta
Srpski veslači ponovo oduševili naciju: Mačković i Pimenov osvojili zlatnu medalju na prestižnoj regati u Italiji!

Srpski veslači ponovo oduševili naciju: Mačković i Pimenov osvojili zlatnu medalju na prestižnoj regati u Italiji!

Kurir pre 54 minuta
Formula 1: Ferstapen pobedio u Ostinu

Formula 1: Ferstapen pobedio u Ostinu

Auto blog pre 3 sata
Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Danas pre 4 sati