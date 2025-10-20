Spektakularan derbi u Liverpulu, Mančester Junajted odneo bodove sa Enfilda

Između golova Gakpo je pogodio tri stative, Mateus Kunja za Junajted jednu i propušteno je još šansi sa obe strane

LIVERPUL – Fudbaleri Mančester Junajteda savladali su večeras Liverpul na Enfildu rezultatom 2:1 u spektakularnom derbiju osmog kola Premijer lige. Junajted je naneo šampionu četvrti uzastopni poraz, a treći u ligi. Brajan Mbuemo doveo je goste do prednosti već u drugom minutu, izjednačio je Kodi Gakpo u 78, a pobedu Junajtedu obezbedio je Hari Megvajer u 84. minutu. Između golova Gakpo je pogodio tri stative, Mateus Kunja za Junajted jednu i propušteno je još