Zvezda u "Pioniru" protiv lidera Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde u Hali "Aleksandar Nikolić" od 20 časova dočekuju Valensiju u utakmici 20 kola Evrolige.

Posle pobede nad Efesom, prve u Istanbulu u istoriji međusobnih susreta, Zvezda će u "Pioniru" dočekati lidera Evrolige. Saša Obradović će moći da računa na sve igrače, izuzev Hasijela Rivera, Ajzee Kenana i Tajsona Kartera. Džoel Bolomboj se priključio ekipnim treninzima i pitanje je vremena kada će istrčati ponovo na parket. Zvezda u poslednjih pet mečeva ima dve pobede i tri poraza i utakmica sa Valensijom kod kuće joj je od izuzetnog značaja kako bi uhvatila