"On može da zameni Bogdanovića!" Šejn Larkin o Bogdanu, šansama Srbije na Evrobasketu...

Večernje novosti pre 30 minuta
"On može da zameni Bogdanovića!" Šejn Larkin o Bogdanu, šansama Srbije na Evrobasketu...

BOGDAN Bogdanović je nažalost svih koji vole košarku i Srbiju završio Evropsko prvenstvo.

FOTO: FIBA.Basketball Posle vesti da kapiten Srbije više neće igrati u Rigi, postavlja se pitanje širom Evrope – da li je sada Turska najveći favorit u grupi A. - Očigledno je Bogdanović važan deo srpskog tima. Ali, Srbija ima sjajne igrače od prvog do dvanaestog. Ako on ispadne, imaju drugog NBA ili vrhunskog evroligaškog igrača koji može uskočiti i raditi slične stvari. Naravno, njegov izostanak šteti timu jer je sjajan igrač sam po sebi. Ali mislim da moramo
