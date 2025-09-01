Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, najavljen protest srednjoškolaca

BBC News pre 16 minuta

REUTERS/Stoyan Nenov Učenici srednjih škola protestovali su i ranije, pridružujući se studentima u demonsgtracijama i blokadama (fotografija iz februara 2025.)

Prvi septembar je dan kada se đaci vraćaju u školske klupe posle letnjeg raspusta, ali godinama u Srbiji ga obeležavaju štrajkovi i protesti prosvetnih radnika nezadovoljnih platama.

Za ovaj 1. septembar najavljen je protest srednjoškolaca u Beogradu i Novom Sadu, uz podršku grupa studenata koji mesecima blokiraju fakultete i organizuju skupove na ulicama širom Srbije.

Povod za protest je obeležavanje 10 meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi, a još jedna žena teško povređena.

Slogan protesta u Beogradu je „Srednjoškolci pamte - svi smo ispod nadstrešnice".

Novosadska tragedija bila je okidač za antivladine demonstracije koje sporadično traju i danas, a omasovile su se kada su im se priključili studenti iz cele Srbije koji i dalje blokiraju neke fakultete.

U Novom Sadu, drugom najvećem gradu u Srbiji, najavljeno je obeležavanje 10 meseci od tragedije, kao i u još nekim mestima u zemlji.

Srednjoškolci i studenti su najavili da će u Beogradu protest početi od 18:30 sati i da će organizovati protestnu šetnju ulicama u širem centru grada.

I novosadski srednjoškolci najavljuju protest u 19 sati u kapmusu Univerziteta.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković zapretio je da će svaki srednjoškolac koji bude izostao iz škole dobiti neopravdan izostanak, što je najblaža kazna za učenika.

„Mogu da rade šta god hoće, samo da ne diraju nikoga", poručio im je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Fakultetsko i srednje obrazovanje nije obavezno, rekao je Vučić u televizijskom intervjuu proteklog vikenda.

Uoči početka nove školske godine za osnovce i srednjoškolce, ispred nekih škola organizovani su protesti zbog, kako su rekli, otpuštanja profesora koji su ranije podržali srednjoškolske demonstracije i studentske blokade.

Takvi protesti održani su ispred Pete beogradske gimnazije u centru grada, kao i ispred Valjevske gimnazije.

Nova školska godina u brojkama

Nova školska godina počinje za više od 770.000 učenika osnovnih i srednjih škola.

Među njima je i 65.000 prvaka u osnovnim školama i novih 62.000 srednjoškolaca.

Ministarstvo prosvete je saopštilo da će precizan broj učenika biti poznat do kraja septembra, kada sve škole unesu podatke u elektronski dnevnik.

Podsećaju da su od 15. aprila uvedene nove funkcije elektronskog dnevnika koje olakšavaju rad nastavnicima i, kažu, daju bolji uvid roditeljima u radne navike i napredovanje njihove dece.

Roditelji će ubuduće dobijati automatska obaveštenja svaki put kada nastavnik unese ocenu, evidentira izostanak, kao i druga obaveštenja o radnim navikama i postignućima učenika.

O pozivima na obustave rada u jednom delu škola, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je za RTS da će insistirati na normalizaciji nastavnog procesa.

„Na profesorima je da odluče da li će aktivno učestvovati u izvođenju nastave, a mi ćemo reagovati u skladu sa tim procenama i zakonom", poručio je Stanković.

Novi Sad: Dekan, pa studenti u zgradu DIF-a preko prozora

Neuobičajene scene u Novom Sadu 1. septembra ujutru.

Najpre je Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu (DIF) ušao rano jutros na fakultet koji studenti blokiraju od 22. aprila.

Odmah potom se policija u opremi za razbijanje demonstracija rasporedila ispred ulaza u fakultet.

„Maskirani batinaši u pratnji policije su upravo upali na DIF. Dođite ispred DIF-a", poručili su studenti koji blokiraju fakultete u objavi na društvenim mrežama.

Objavili su i snimke ljudi koji su zajedno sa dekanom ušli u fakultet.

Ispred zgrade su se potom okupili nezadovoljni studenti i građani, a nekolicina studenata se, poput dekana, popela preko nadstrešnice i ušlo preko prozora u fakultet.

U nekoliko navrata bilo je manjeg koškanja policije i okupljenih demonstranata.

I u aprilu je bilo incidenata u i oko zgrade DIF-a u Novom Sadu.

Odlukom dekana Drida i nastavno-naučnog veća odlučeno je da se posle pet meseci blokade studenti vrate nastavi.

Međutim, studenti i građani koji ih podržavaju usprotivili su se toj odluci, ne dozvoljavajući zaposlenima da uđu na fakultet, nakon čega je intervenisala policija.

U opštem metežu, povređen je i dekan DIF-a Patrik Drid, koga su okupljeni napali, jurili, gađali jajima i polivali vodom.

To nije jedini fakultet u Novom Sadu ispred čijeg je ulaza raspoređena policija.

Od prošle nedelje, policija obezbeđuje ulaz u zgradu novosadskog Filozofskog fakulteta nakon što su u njega ušli dekan i nekoliko profesora.

Tokom 10 prethodnih meseci antivladinih demonstracija, bilo je nekoliko velikih okupljanja na poziv studenata koji blokiraju fakultete.

Najveći su bili u Beogradu 15. marta i 28. juna.

Tokom leta, neki protesti su bili nasilni, bilo je sukoba sa policijom i pristalicama vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), hapšenja, kao i optužbi da je policija u nekim slučajevima prekoračivala ovlašćenja i brutalno premlaćivala antivladine demonstrante.

Policija i predstavnici vlasti su odbacivali optužbe, iznoseći podatke da je u neredima bilo više od 120 povređenih policajaca.

Studenti koji blokiraju neke fakultete najpre su tražili od nadležnih da utvrde ko je kriv za pad nadstrešnice, optužujući vlast za široko raspostranjenu korupciju, koja je, kažu, bila i jedan od uzroka novosadske tragedije.

Potom su dodali još jedan zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast za sada odbija.

Teško je utvrditi koliko studenata učestvuje u blokadama fakulteta i organizaciji protesta.

Pozive na proteste šire preko društvenih mreža.

Iako je prošlo 10 meseci od novosadske tragedije, za sada nije potvrđena optužnica protiv grupe osumnjičenih, među kojima su i dvojica bivših ministara - Goran Vesić i Tomislav Momirović.

Pogledajte video: Pucanj, suzavac i baklje - incidenti na protestima u Beogradu i Novom Sadu

U međuvremenu, vladajuće strukture su organizovale više kontraskupova, odnosno protesta zbog blokada.

Iako ih je prethodnih meseci često vređao i nazivao raznih imenima, poput fašisti i ustaše, Vučić je nedavno pozvao na dijalog predstavnike, kako je rekao, blokaderskog pokreta.

Na nalozima na društvenim mrežama, studenti su mu poručili da sa njim neće da razgovaraju i traže od njega da ispuni njihov zahtev - raspisivanje izbora.

Vlast za sada ne pokazuje nameru da im udovolji.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.01.2025)