BBC vesti na srpskom

Stotine mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, kažu vlasti

Strahuje se da broj mrtvih i povređenih nije konačan. Pre tri godine, istok Avganistana takođe je pogodio snažan zemljotres.

BBC News pre 2 minuta
zemljotres u Avganistanu
Getty Images

Više stotina ljudi je poginulo, a više od 1.000 povređeno u zemljotresu jačine šest stepeni Rihterove skale u istočnom Avganistanu.

Nadležni kažu da se strahuje da broj mrtvih i povređenih nije konačan.

Prema poslednjim informacijama, poginulo je najmanje 610 ljudi, a više od 1.300 povređeno.

Epicentar zemljotresa bio je 27 kilometara od Džalalabada, petog najvećeg grada u Avganistanu, i oko 140 kilometara od glavnog grada Kabula.

Potres, na maloj dubini od osam kilometara, zatresao je zgrade od Kabula do Islamabada, prestonice Pakistana.

Zvaničnici su za BBC rekli da su kuće sravnjene sa zemljom u područjima blizu granice Avganistana sa Pakistanom.

Područje je planinsko i komunikacije su ograničene, što znači da informacije sporo pristižu.

Zbog naknadnih potresa otežano je spasavanje, jer su neki planinski putevi u regionu blokirani klizištima.

Tekst će biti ažuriran.

Pre dve godine, u junu, istok Avganistana je takođe bio pogođen snažnim zemljotresom.

Tada je poginulo više od 1.000 ljudi, a mnogi su ostali bez kuća.

Pogledajte video: 'Izgubila sam 19 članova porodice' - Avganistanka o smrtonosnom zemljotresu 2022.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.01.2025)

BBC News
Prvi septembar: 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, najavljen protest srednjoškolaca

Prvi septembar: 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, najavljen protest srednjoškolaca

BBC News pre 27 minuta
Kineski samit o bezbednosti: Da li je ova nedelja novi početak za antiamerički savez

Kineski samit o bezbednosti: Da li je ova nedelja novi početak za antiamerički savez

BBC News pre 1 sat
Evrobasket: Bosna namučila Italiju, Izrael napravio iznenađenje dana

Evrobasket: Bosna namučila Italiju, Izrael napravio iznenađenje dana

BBC News pre 9 satijoš 2 povezane
Dodik za BBC: Srbi u BiH imaju pravo da traže „status nezavisne države"

Dodik za BBC: Srbi u BiH imaju pravo da traže „status nezavisne države"

BBC News pre 20 sati
„Musu zeme Latvija“: Autogrami, kreativna četvrt u Brijan ulici i kratke lekcije letonskog jezika

„Musu zeme Latvija“: Autogrami, kreativna četvrt u Brijan ulici i kratke lekcije letonskog jezika

BBC News pre 12 sati
BBC News

Povezane vesti »

Najmanje 622 osobe stradale u zemljotresu u Avganistanu

Najmanje 622 osobe stradale u zemljotresu u Avganistanu

RTV pre 7 minuta
Najmanje 622 osobe stradale u zemljotresu u Avganistanu

Najmanje 622 osobe stradale u zemljotresu u Avganistanu

N1 Info pre 2 minuta
Razoran potres pogodio Afganistan, najmanje 250 poginulih

Razoran potres pogodio Afganistan, najmanje 250 poginulih

SEEbiz pre 27 minuta
Razgoran zemljotres u Avganistanu, poginulo najmanje 500 ljudi

Razgoran zemljotres u Avganistanu, poginulo najmanje 500 ljudi

Vesti online pre 2 minuta
Razoran zemljotres u Avganistanu, poginulo najmanje 620 ljudi

Razoran zemljotres u Avganistanu, poginulo najmanje 620 ljudi

RTS pre 2 minuta
Najmanje 622 osobe poginule u zemljotresu u Avganistanu

Najmanje 622 osobe poginule u zemljotresu u Avganistanu

Euronews pre 2 minuta
Stotine mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, kažu vlasti

Stotine mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, kažu vlasti

Danas pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresAvganistanKabul

Svet, najnovije vesti »

Stotine mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, kažu vlasti

Stotine mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, kažu vlasti

BBC News pre 2 minuta
Najmanje 622 osobe stradale u zemljotresu u Avganistanu

Najmanje 622 osobe stradale u zemljotresu u Avganistanu

RTV pre 7 minuta
Razoran potres pogodio Afganistan, najmanje 250 poginulih

Razoran potres pogodio Afganistan, najmanje 250 poginulih

SEEbiz pre 27 minuta
Najmanje 622 osobe stradale u zemljotresu u Avganistanu

Najmanje 622 osobe stradale u zemljotresu u Avganistanu

N1 Info pre 2 minuta
Razgoran zemljotres u Avganistanu, poginulo najmanje 500 ljudi

Razgoran zemljotres u Avganistanu, poginulo najmanje 500 ljudi

Vesti online pre 2 minuta