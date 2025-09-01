Stotine mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, kažu vlasti

BBC News pre 2 minuta

Više stotina ljudi je poginulo, a više od 1.000 povređeno u zemljotresu jačine šest stepeni Rihterove skale u istočnom Avganistanu.

Nadležni kažu da se strahuje da broj mrtvih i povređenih nije konačan.

Prema poslednjim informacijama, poginulo je najmanje 610 ljudi, a više od 1.300 povređeno.

Epicentar zemljotresa bio je 27 kilometara od Džalalabada, petog najvećeg grada u Avganistanu, i oko 140 kilometara od glavnog grada Kabula.

Potres, na maloj dubini od osam kilometara, zatresao je zgrade od Kabula do Islamabada, prestonice Pakistana.

Zvaničnici su za BBC rekli da su kuće sravnjene sa zemljom u područjima blizu granice Avganistana sa Pakistanom.

Područje je planinsko i komunikacije su ograničene, što znači da informacije sporo pristižu.

Zbog naknadnih potresa otežano je spasavanje, jer su neki planinski putevi u regionu blokirani klizištima.

Tekst će biti ažuriran.

Pre dve godine, u junu, istok Avganistana je takođe bio pogođen snažnim zemljotresom.

Tada je poginulo više od 1.000 ljudi, a mnogi su ostali bez kuća.

Pogledajte video: 'Izgubila sam 19 članova porodice' - Avganistanka o smrtonosnom zemljotresu 2022.

