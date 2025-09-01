Frans pres piše da Vučić putuje u Kinu da bi se sastao sa Sijem i Putinom koji su mu bliski

Beta pre 1 sat

Frans pres piše da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić od sutra biti u Kini da bi se sastao sa domaćinom, predsednikom Si Đinpingom i s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, sa kojim je, kako ukazuje ta agencija, ostao blizak posle ruske invazije na Ukrajinu.

Vučić će pored toga, piše AFP, prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu povodom 80. godišnjicu kraja Drugog svetskog rata i pobede nad Japanom, a dolazi dvadesetak delegacija među kojima iz Irana, Severne Koreje i Slovačke.

Agencija ukazuje da su Srbija i Slovačka jedine iz Evrope čiji će zvaničnici biti na paradi.

"Ta parada kao demonstracije vojne moći Kine", piše AFP, biće po završetku samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), koja je danas počeo u kineskom gradu Tjanđinu.

Ta organizacija se predstavlja kao forum za jačanje saradnje u oblasti politike, bezbednosti, antiterorizma i trgovine i kao kontrateža organizacijama Zapada kao što je NATO.

"Srbija koja se i dalje nada ulasku u Evropsku uniju, ostala je bliska Kini koja je u nju investirala više milijardi evra, kao i Rusiji koja joj isporučuje veliki deo potrebnog gasa", piše agencija.

Frans pres dodaje da Srbija sa Pekingom i Moskvom "deli averziju prema NATO-u" zbog bombardovanja kojim je 1999. godine okončan rat na Kosovu.

Predsednik Srbije, ukazuje Frans pres, koji se "poslednjih 10 meseci suočava sa velikim pokretom demonstracija protiv korupcije, redovno zahvaljuje Rusiji na pomoći u borbi protiv te "revolucije" koju, kako on kaže, podstiču strane zemlje".

Vučić je u maju u Moskvi učestvovao na proslavi 80 godina od pobede nad nacističkom Nemačkom, što mu je donelo kritike Brisela, podseća Frans pres, i dodaje da se godinu dana pre toga kineski predsednik Si zaustavio u Beogradu u okviru evropske turneje tokom koje je još posetio Pariz i Budimpeštu.

(Beta, 01.09.2025)