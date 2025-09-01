Počinje zimski red vožnje gradskog prevoza u Beogradu

Beta pre 1 sat

Na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama javnog gradskog prevoza u Beogradu od danas će biti primenjen zimski red vožnje, što podrazumeva nešto veći broj autobusa na ulicama, saopštio je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Primenom zimskog reda vožnje, prestaju sa radom sezonske linije Ada 1-5 i linija 400.

Na gradskim linijama će radnim danima saobraćati 1.485 vozila, subotom 1.005, a nedeljom 894 vozila, navodi se u saopštenju.

Prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama obavljaće 270 vozila.

Po letnjem redu vožnje, ukjučujući sezonske liniije, radnim danima saobraćalo je 1.325 vozila, subotom 926, a nedeljom 873.

Važeće redove vožnje putnici mogu da vide na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz (bgprevoz.rs).

(Beta, 01.09.2025)

