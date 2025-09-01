Vremenska prognoza za ponedeljak 1. septembar 2025: Danas pretežno sunčano i toplije

U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije.

Samo ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, ponegde se očekuje slaba kiša, posle podne u tim krajevima razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 12 do 19 stepeni, a najviša od 27 do 31.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Duvače slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 17, a najviša oko 29 stepeni.

