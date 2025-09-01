Dete udareno na pešačkom prelazu: Žena "mercedesom" pokosila devojčicu (12) na Voždovcu

Žena (43) koja je vozila "mercedes" jutros oko 8 sati na Voždovcu je "pokosila" devojčicu (12) koja je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu.

Povređena devojčica je u pretnji oca primljena u Institut za majku i dete u Beogradu. Žena koja je vozila automobil kojim je udareno dete na pešačkom prelazu, je zadržana na mestu saobraćajne nesreće. Na Voždovcu je uviđaj je u toku. ( Telegraf)
